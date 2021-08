Business news: incontro a Milano tra Eni e Noc, focus su impianti di gas offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera statale libica), della compagnia italiana Eni e di Mellitah Oil and Gas (Mog, joint-venture paritetica tra le due compagnie) hanno discusso a Milano dello sviluppo delle strutture offshore "A" ed "E", che mirano ad evitare eventuali carenze di quantitativi di gas per rifornire il mercato libico e internazionale. A riferirlo è un comunicato della stessa Noc pubblicato su Facebook. L'incontro si è tenuto alla presenza del presidente della Noc, Mustafa Sanallah, due membri del consiglio di amministrazione, Abu al Qasim Shanqir e Muhammad al Ammari, del direttore del dipartimento manutenzione e progetti, Najmi Karim, del consulente tecnico, Bashir Qureiah e del presidente del Comitato di gestione della Mog, Muhammad Jaber. Per quanto riguarda la società italiana Eni, all'incontro erano presenti Alessandro Puliti (direttore generale Natural Resources), Antonio Panza (executive vice president Upstream Nord Africa) e Abdel Moneim Al Arifi (managing director di Eni North Africa, la controllata Eni in Libia). "Lo sviluppo delle strutture offshore 'A' ed 'E' è tra i progetti strategici destinati ad essere attuati secondo gli accordi di esplorazione e produzione di condivisione e l'accordo operativo Eni North Africa", dichiara il comunicato, evidenziando l'obiettivo del progetto, ovvero "evitare eventuali carenze di quantitativi di gas per rifornire il mercato locale e internazionale ed evitare sanzioni penali per la Libia, in seguito al mancato adempimento degli obblighi contrattuali di fornitura di gas". La società egiziana Arab Contractors si è aggiudicata il progetto per la realizzazione di una strada nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) lunga 150 chilometri, del costo di 110 milioni di euro e finanziato dal Fondo europeo di sviluppo, che prevede anche la realizzazione di tre ponti e di 33 opere per il drenaggio delle acque piovane e la protezione stradale. Lo ha annunciato Sayed Farouk, responsabile della compagnia di proprietà del governo egiziano, in un comunicato stampa. Farouk ha rivelato che la società ha recentemente iniziato a realizzare un progetto per costruire l'edificio del ministero della Difesa nazionale congolese nella capitale Kinshasa. Farouk ha affermato che la società sta attualmente completando diverse strade nella città di Kinshasa, così come la stazione idrica nella città di Uvira. (Cae)