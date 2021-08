Business news: Mozambico, al via processo su scandalo del debito nascosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via al tribunale di Maputo, in Mozambico, il processo sul cosiddetto scandalo del debito nascosto, il più grande caso di corruzione mai verificatosi nel Paese dalla sua indipendenza. Il processo vede imputati 19 funzionari dello Stato tra cui il figlio dell'ex presidente Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, l’ex governatore della Banca centrale del Mozambico, Ernesto Gove, e l'attuale ministro dell’Economia e delle finanze, Adriano Maleiane. La scoperta del caso, nel 2016, ha fatto esplodere il debito del Mozambico, passato dall'80 per cento del 2015 al 130 per cento del 2016, determinando il congelamento dell'aiuto del Fondo monetario internazionale (Fmi) e di altri finanziatori internazionali e scatenando nel Paese una profonda crisi economica e finanziaria. Nel governo allora presieduto da Armando Guebuza - al potere dal 2005 a 2015 - l'attuale presidente Filipe Nyusi era ministro della Difesa, responsabile per l’implementazione dei progetti di protezione costiera e marittima, e figura ora fra i testimoni da interrogare nell'ambito del processo. Tra gli imputati in un filone parallelo dell’inchiesta risulta anche l'ex ministro delle Finanze, Manuel Chang, attualmente detenuto in Sudafrica in attesa di estradizione. Chang è accusato di corruzione, violazione in bilancio, abuso d’ufficio, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e appartenenza a un’associazione criminale. (Res)