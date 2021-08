Business news: Congo-Kinshasa, Egitto si aggiudica progetto del valore di 110 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società egiziana Arab Contractors si è aggiudicata il progetto per la realizzazione di una strada nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) lunga 150 chilometri, del costo di 110 milioni di euro e finanziato dal Fondo europeo di sviluppo, che prevede anche la realizzazione di tre ponti e di 33 opere per il drenaggio delle acque piovane e la protezione stradale. Lo ha annunciato Sayed Farouk, responsabile della compagnia di proprietà del governo egiziano, in un comunicato stampa. Farouk ha rivelato che la società ha recentemente iniziato a realizzare un progetto per costruire l'edificio del ministero della Difesa nazionale congolese nella capitale Kinshasa. Farouk ha affermato che la società sta attualmente completando diverse strade nella città di Kinshasa, così come la stazione idrica nella città di Uvira. (Cae)