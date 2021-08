Business news: Gabon, Fitch rivede rating da CCC a B- con outlook stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Fitch Ratings ha rivisto al rialzo il rating del Gabon da CCC a B- con outlook stabile. L'aggiornamento, scrive "Financial Afrik", riflette un recente allentamento delle pressioni sulla liquidità a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e di un nuovo programma varato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Per Fitch, questa revisione al rialzo riflette anche la sua aspettativa che la posizione fiscale del Gabon migliorerà a causa di un "rimbalzo delle entrate non petrolifere, una riduzione della spesa correlata alla pandemia e una restrizione di altre spese correnti". Il rating tiene conto anche dell'elevato prodotto interno lordo (Pil) pro capite del Gabon rispetto ai suoi partner, ma anche delle incertezze di lungo periodo sulla capacità di produzione di petrolio del Paese, delle ricorrenti difficoltà nell'ottenere finanziamenti esterni e della cattiva gestione delle finanze pubbliche. Fitch prevede che il deficit di bilancio del Gabon raggiungerà il 3,3 per cento del Pil nel 2021 - rispetto al 2,5 per cento del 2020 - riflettendo l'impatto che un calo della produzione di petrolio avrà sulle entrate di bilancio. "Con la piena ripresa dell'attività economica e la riduzione della spesa legata al Covid-19, prevediamo che il deficit di bilancio si riduca all'1,4 per cento nel 2022 e allo 0,7 per cento nel 2023, al di sotto della nostra previsione per la mediana 'B' del 7,4 per cento", afferma Fitch in una nota, prevedendo inoltre una contrazione della produzione petrolifera del 14 per cento e una media di 185 mila barili al giorno nel 2021, dopo una modesta contrazione dell'1,2 per cento registrata nel 2020. La produzione dovrebbe gradualmente risalire fino a raggiungere i 210 mila barili al giorno entro il 2023, ma la prevista moderazione dei prezzi del petrolio Brent a 53 dollari al barile entro il 2023 si tradurrà in una continua riduzione dei ricavi petroliferi. (Res)