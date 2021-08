Business news: Singapore, GIC acquisisce quota dell'azienda di Hong Kong MioTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano di Singapore GIC e la società cinese Guotai Junan International acquisiranno quote minoritarie di MioTech, la startup di Hong Kong che utilizza l'intelligenza artificiale per generare dati e analisi destinati agli asset manager e agli investitori asiatici. Jason Tu, fondatore e amministratore delegato di MioTech, non ha divulgato i termini dell'accordo, ma lo ha definito un multiplo per valore rispetto ai tre precedenti round di investimento intrapresi dall'azienda. MioTech intende utilizzare il capitale per espandere l'offerta e aumentare il numero dei dipendenti. (Fim)