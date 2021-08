Afghanistan: Biden, un altro attentato terroristico a Kabul è "altamente probabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo attentato terroristico all'aeroporto di Kabul nelle prossime 24-36 ore è "altamente probabile", e l'attacco aereo con il quale questa mattina gli Stati Uniti hanno ucciso due "figure di primo piano" dello Stato islamico in Afghanistan "non sarà l'ultimo". Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden, tornando a parlare della crisi in corso a Kabul dopo l'attentato che il 26 agosto scorso ha provocato la morte di almeno 170 persone, tra cui 13 militari statunitensi, e a pochi giorni dal completamento del ritiro delle forze Usa, il 31 agosto prossimo. Il capo della Casa Bianca ha detto di aver dato indicazione alle forze armate di "proteggere i nostri uomini e le nostre donne sul terreno". "Continueremo a dare la caccia a ogni persona coinvolta in quell'ignobile attacco. Gliela faremo pagare. Chiunque cerchi di danneggiare gli Stati Uniti o di attaccare le nostre truppe riceverà una risposta. Questo non sarà mai in dubbio", ha affermato Biden. (Nys)