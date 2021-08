Business news: Cina, Xiaomi riporta utile netto in crescita dell’80 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’elettronica Xiaomi ha registrato nel secondo trimestre dell’anno un utile netto di 1,28 miliardi di dollari, in aumento dell’80 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo ha reso noto la stessa società, quotata a Hong Kong. Le entrate sono state pari a 13,56 miliardi di dollari, in aumento del 64 per cento su base annuale. I proventi dalla vendita degli smartphone sono saliti a 9,1 miliardi di dollari, grazie alla consegna di ben 52,9 milioni di prodotti nel periodo in oggetto. Secondo gli analisti, la crescita di Xiaomi è stata favorita anche dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti del rivale cinese dell’azienda, Huawei. La società ha visto anche un aumento pari al 36 per cento nel settore dell’Internet delle cose, i cui proventi sono stati pari a 3,2 miliardi di dollari. Xiaomi ha anche fatto sapere di aver acquistato per 77,3 milioni di dollari la start-up Deepmotion, specializzata in tecnologia per la guida autonoma. In precedenza Xiaomi aveva fatto sapere di voler investire nel prossimo decennio 10 miliardi di dollari nel settore dei veicoli elettrici. (Cip)