Business news: Thailandia, dal primo settembre alleggerimento delle misure anti-Covid

- La Thailandia annullerà a partire dal mese prossimo buona parte delle restrizioni alle attività economiche per il contenimento della pandemia di Covid-19, consentendo la riapertura di centri commerciali, saloni di bellezza, negozi di parrucchieri, centri massaggi e campi sportivi nelle 29 province considerate ad alto rischio, inclusa la capitale Bangkok. Lo ha annunciato la task force governativa contro il Covid-19, secondo cui l’alleggerimento delle restrizioni è necessario per consentire una sicura ripresa dell’economia. Le riaperture vengono tuttavia consentite in una fase in cui il numero di contagi giornalieri è ancora alto (18.702 casi e 273 morti nella giornata di venerdì) e la campagna di vaccinazione è ancora alle fasi iniziali, con solo il 10 per cento della popolazione immunizzato. Le autorità chiedono ai proprietari delle attività economiche di assicurarsi che il personale impiegato sia pienamente vaccinato e regolarmente testato contro il Covid-19 e che ai clienti venga chiesta prova di avvenuta vaccinazione o di test negativo. “Dobbiamo migliorare il modo in cui conviviamo con la malattia in sicurezza”, ha spiegato in conferenza stampa la portavoce della task force, Apisamai Srirangsan. (Fim)