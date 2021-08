Business news: Iran-Giappone, firmato accordo sulla cooperazione doganale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran e Giappone hanno firmato un accordo sulla cooperazione doganale. Lo riferisce su Twitter l'ambasciata del Giappone a Teheran. L'accordo è stato firmato nella capitale iraniana tra l'ambasciatore del Giappone a Teheran, Aikawa Kazutoshi, e il presidente dell'Amministrazione doganale iraniana (Irica), Mehdi Mirashrafi. L'accordo mira a fornire sostegno amministrativo alla cooperazione doganale. La firma dell'accordo è avvenuta in occasione della visita in Iran del capo della diplomazia giapponese, Toshimitsu Motegi. Quest'ultimo ha incontrato il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, e il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Shamkhani. (Res)