Business news: emiratina Adnoc firma accordi con otto società per un totale di 1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica emiratina, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), ha annunciato la firma di accordi quadro Feed (Concept e Front-End Engineering Design) per i principali progetti lungo l'intera catena del valore nell’ambito della sua strategia al 2030. Lo riferisce una nota di Adnoc. Gli accordi quadro - che sono stati firmati con otto appaltatori di ingegneria globali di alto livello - hanno un valore combinato di 1 miliardo di dollari e il potenziale di far affluire 500 milioni di dollari negli Emirati nell’ambito del programma In-Country Value (Icv) di Adnoc per l’intera durata degli accordi dal 2021 al 2026. Il direttore esecutivo per la divisione persone, tecnologie e aziende di Adnoc, Abdulmunim Saif al Kindy, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di collaborare con gli otto appaltatori di ingegneria di alto livello assegnati per fornire le migliori competenze ingegneristiche sui nostri progetti strategici in tutto il nostro valore catena. Questi accordi quadro seguono una procedura di gara molto competitiva e la natura intelligente degli accordi consentirà notevoli risparmi sui costi, ottimizzerà i programmi di consegna dei progetti e fornirà ad Adnoc una maggiore flessibilità per guidare i suoi obiettivi di crescita e rispondere in modo proattivo alle esigenze del panorama energetico in rapida evoluzione. Inoltre, gli accordi offrono il potenziale per creare ulteriori opportunità di lavoro qualificato per gli Emirati e includono impegni che i servizi appaltati saranno principalmente effettuati nel Paese”. Secondo quanto riferisce Adnoc nella nota gli accordi quadro sono stati firmati con Amec International Ltd (parte del Gruppo Wood), Fluor, McDermott, Mott MacDonald, SNC-Lavalin International Arabia Limited – Abu Dhabi (parte del Gruppo Kentech), Technip Energies, Worley e una joint venture tra Tecnicas Reunidas e Npcc. Gli accordi avranno una durata di cinque anni, con opzione per una proroga di due anni. Gli otto appaltatori si sono impegnati a istituire e gestire programmi di formazione avanzati per sviluppare ulteriormente le competenze locali e consentire il trasferimento delle conoscenze. (Res)