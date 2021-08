Business news: Tunisia, status quo rischia di compromettere colloqui con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale status quo in Tunisia rischia di compromettere le trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un nuovo prestito di 4 miliardi di dollari, ma anche di sciupare un’opportunità storica che si è aperta con una delle più grandi immissioni mondiali di liquidità nella storia. Lo scrive Amine Ben Gamra, revisore dei conti e membro dell'Ordine dei contabili della Tunisia, in un editoriale pubblicato dal sito web d’informazione tunisino “Kapitalis” dopo la decisione del presidente della Repubblica, Kais Saied, di prolungare fino a nuovo avviso le misure eccezionali in vigore dal 25 luglio scorso, tra cui la sospensione del parlamento e la revoca dell’immunità ai deputati. “La Tunisia non ha ancora un governo o una controparte nota per condurre discussioni con possibili donatori, in particolare con l’Fmi, che ha messo a disposizione dei Paesi membri fondi significativi per rilanciare le loro economie colpite dalla crisi sanitaria del Covid-19”, riferisce Ben Gamra. Il Consiglio direttivo del Fondo ha approvato, il 2 agosto scorso, un'allocazione generale di diritti speciali di prelievo (Dsp) pari a un valore complessivo di 650 miliardi di dollari. Tale assegnazione, entrata in vigore lunedì 23 agosto, è stata definita da Kristalina Georgieva, direttrice operativa dell’Fmi, come "una decisione storica: la più grande allocazione di Dsp nella storia del Fondo e una ventata di ossigeno per il l'economia mondiale in questo periodo di crisi senza precedenti”. I Dsp sono attività di riserva che possono essere scambiate tra Paesi in cambio di liquidità o denaro contante. Ogni volta che l'Fmi decide di assegnare nuovi diritti speciali di prelievo, l'organizzazione agisce fondamentalmente come una banca centrale internazionale: distribuisce risorse di riserva ai suoi 190 Paesi membri in proporzione ai contributi forniti all'organizzazione e alla loro posizione economica globale. Pertanto, le nazioni ricche ricevono più Dsp, mentre gli Stati poveri ne ricevono di meno. La quota della Tunisia è pari a 700 milioni di dollari circa, secondo i calcoli di Ben Gamra. Il vantaggio di questo sistema è che aumenta le riserve della banca centrale e consente ai Paesi in via di sviluppo di ottenere valuta forte. I Paesi possono quindi acquistare o vendere Dsp in base alle loro esigenze. Ad esempio, un paese in difficoltà economica che ha bisogno di liquidità come la Tunisia può vendere alcuni dei suoi Dsp in cambio di contanti, in particolare dollari Usa o euro. I diritti speciali di prelievo possono essere utilizzati anche per rimborsare il debito di un paese, ad esempio all’Fmi, o possono essere tenuti come garanzia. Secondo Ben Gamra, la Tunisia ha assolutamente bisogno di strumenti come i Dps perché “sta affrontando una delle più gravi crisi di liquidità della sua storia e ha bisogno di contributi esterni per finanziare il proprio bilancio e per rilanciare la sua economia stagnante”. L’esperto suggerisce di formare un nuovo governo per compiere i passi necessari con i partner internazionali, e di farlo quanto prima. “Bisogna fare presto, perché i primi ad arrivare sono solitamente primi a essere serviti. E i ritardatari avranno solo gli occhi per piangere”, conclude Ben Gamra. (Tut)