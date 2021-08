Business news: ministero Petrolio libico, oleodotto di Zella tornerà presto in funzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio e del gas del governo di unità nazionale della Libia ha annunciato che l’oleodotto situato vicino la cittadina di Zella, posto circa 760 chilometri a sud-ovest della capitale Tripoli, tornerà presto in funzione, dopo essere stato messo fuori uso nel 2011. Secondo quanto affermato dal ministero, l’oleodotto tornerà operativo grazie al funzionamento delle apparecchiature di superficie nella città di Al Sidra e Ras Lanuf. Il dicastero ha elogiato gli sforzi della compagnia petrolifera Zueitina, in grado di raggiungere importanti progressi senza il supporto di enti esterni. Secondo quanto dichiarato dal ministero sulla sua pagina ufficiale Facebook, la rimessa in funzione dell’oleodotto di Zella aprirà la strada al ripristino della produzione nei siti petroliferi di Al Hakim, Al Fida e Al Sabah. (Lit)