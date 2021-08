Business news: fonti stampa, Arabia Saudita punta a "strappare" alla Spagna la sede dell'Omt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico spagnolo ha sollecitato il governo ad attivare tutti i possibili meccanismi diplomatici per impedire all'Arabia Saudita di strappare alla Spagna la sede dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt). È quanto riferisce il quotidiano “El Mundo”, secondo cui fonti vicine all’Omt e al ministero degli Esteri iberiche hanno confermato l’interesse di Riad a rilevare la sede dell’agenzia delle Nazioni Unite, l’unica presente attualmente in Spagna. L’Arabia saudita, spiegano le fonti, vorrebbe rendere il turismo una sorta di “nuovo petrolio” e non a caso nel 2019, prima della pandemia di Covid-19, si è aperta ai visitatori, attivando la concessione dei visti e "destinando molti soldi al settore". Lo scorso maggio, infatti, l’Omt ha inaugurato un ufficio regionale nel Paese, una mossa che segue una proposta avanzata da Riad all’Assemblea generale dell’Onu e votata a maggioranza dai delegati presenti. È il primo ufficio regionale per il Medio Oriente e si unisce agli altri due satelliti in Giappone e Ginevra. Il settore turistico spagnolo vede in tutte queste manovre una minaccia, “che trova conferma nelle stesse attività della diplomazia spagnola, che si è mossa per cercare di evitare il disastro e l'imbarazzo che porterebbe al marchio del Paese e all'immagine turistica e leadership della Spagna ", avverte Juan Molas, presidente dell'Ente per il turismo. La sede ufficiale dell'Omt è presente a Madrid dalla sua creazione e perderla "sarebbe catastrofico" per la Spagna e per il settore, che sta attraversando la peggiore crisi della sua storia a causa della pandemia. (Spm)