Business news: vice ambasciatore Usa a Tripoli Ordman, congelati 60 miliardi di dollari in fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono più di 60 miliardi di dollari in fondi libici congelati che devono essere protetti e altri fondi rubati che possono essere recuperati. Lo ha dichiarato il vice ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Leslie Ordman, in un’intervista all’agenzia di stampa libica “Lana”. “Può succedere che un partito desideri scongelare tali fondi, ma noi non lo permetteremo mai fino a quanto non ci sarà un governo che rappresenta il popolo libico”, ha dichiarato Ordman. “Solo quando sarà eletto governo veramente rappresentativo del popolo libico che ha necessità di spendere questi soldi per i libici e la costruzione di infrastrutture, i fondi verranno sbloccati”, ha proseguito il diplomatico. (Lit)