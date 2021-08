Business news: Africa: a Parigi riunione degli imprenditori francofoni, attesi rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di leader, rappresentanti di governo e uomini d'affari sono hanno partecipare a Parigi all'Incontro degli imprenditori francofoni (Ref), organizzato dal Movimento delle imprese di Francia (Medef). Alla riunione, che si è svolta il 24 e 25 agosto scorsi, ha visto la partecipazione, fra gli altri, del presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, e del primo ministro della Costa d'Avorio, Patrick Achi, che nella capitale francese hanno incontrato i rispettivi omologhi francofoni di altri continenti all'ippodromo Parigi-Longchamp. L'obiettivo principale della riunione è di rafforzare gli scambi economici e gli investimenti tra i Paesi francofoni, e più in particolare tra gli investitori francesi e i Paesi del continente africano, che vanta il maggior numero di Stati francofoni al mondo. “Si tratta di rendere il francese una lingua utile. In altre parole, sfruttare il massimo comun denominatore che rappresenta per farne un linguaggio di affari, per stringere legami e firmare contratti ", ha affermato in un comunicato Fabrice Le Saché, vicepresidente di Medef, nel presentare l'evento. Con le esigenze di finanziamento dello sviluppo del continente che sono state esacerbate dalla pandemia di Covid-19, la riunione costituisce nelle intenzioni degli organizzatori un'opportunità per Paesi come il Madagascar, Costa d'Avorio o i due Congo - che saranno rappresentati da quattro ministri - per presentare le opportunità di investimento offerte alle imprese estere. I principali temi su cui verterà la riunione saranno formazione e istruzione, città sostenibili, tecnologia digitale, transizione ecologica e infrastrutture. (Res)