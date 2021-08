Business news: Nigeria, sentenza Corte d'appello, Shell perde licenza petrolifera nel blocco Oml 11

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Abuja ha annullato una sentenza di un tribunale del 2019 che concedeva alla compagnia anglo-britannica Shell il diritto di rinnovare la licenza per operare nel blocco Oml 11, situato nella regione di Ogoni, nel sud della Nigeria. Questi diritti saranno quindi trasferiti alla società petrolifera statale nigeriana Nnpc. "Questa è un'enorme vittoria per il governo e il popolo della Nigeria, poiché ora abbiamo lo slancio per sbloccare responsabilmente le riserve di petrolio e gas che il blocco ci offre", ha affermato in una nota Mele Kyari, direttore generale di Nnpc. Shell, da parte sua, ha espresso delusione per la sentenza e ha annunciato ricorso. La decisione arriva in un contesto in cui Shell è oggetto di azioni legali in Nigeria per danni ambientali nella regione del Delta del Niger. La società ha recentemente accettato di pagare 111 milioni di dollari alla comunità di Ejama-Ebubu, nell'ambito di una disputa decennale sulla fuoriuscita di petrolio relativa al blocco Oml 11. (Res)