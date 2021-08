Business news: India trasferirà ai privati infrastrutture statali per 81 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha intenzione di raccogliere 81 miliardi di dollari concedendo in leasing infrastrutture statali nei prossimi quattro anni. Lo ha annunciato a Nuova Delhi la ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, presentando un documento che prevede il trasferimento a soggetti privati di una serie di asset statali quali strade, ferrovie, aeroporti, stadi, linee di trasmissione elettrica e gasdotti. Il piano è in linea con la politica di disinvestimento promossa dal primo ministro Narendra Modi, in base al quale il governo manterrà la gestione delle infrastrutture solo in pochi settori strategici. Il programma dovrebbe liberare fondi per la realizzazione di nuove infrastrutture e dovrebbe dare agli investitori accesso a settori, come quello delle ferrovie, nei quali finora vigeva un rigido monopolio di Stato. “È molto chiaro che la spesa pubblica nelle infrastrutture dovrà essere aumentata. Quello che facciamo ora è entrare in una nuova fase di partenariato pubblico-privato”, ha spiegato Sitharaman. La proprietà degli asset, ha aggiunto la ministra, dovrebbe restare comunque pubblica, e agli operatori privati sarà chiesto di restituire le infrastrutture allo Stato al termine del periodo di leasing. (Inn)