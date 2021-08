Business news: ministro Economia Taiwan, faremo il possibile per aumentare produzione semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan farà “tutto quel che può” per risolvere il problema della carenza globale di semiconduttori. Lo ha promesso il ministro dell’Economia, Wang Mei-hua, al termine di colloqui con il nuovo ambasciatore de facto degli Stati Uniti a Taipei, Sandra Oudkirk, che ha sollevato la questione durante l’incontro. La scarsità di semiconduttori sul mercato globale ha causato negli ultimi mesi grossi problemi in particolare alle case automobilistiche, costrette a tagliare la produzione. La scora settimana anche un gruppo di senatori democratici statunitensi del Michigan e dell’Ohio (Stati la cui economia dipende in gran parte dall’industria delle auto) aveva sollecitato un intervento da parte di Taiwan, che è il maggiore produttore mondiale di semiconduttori. (Cip)