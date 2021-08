Business news: Delta Airlines, dipendenti non vaccinati pagheranno 200 dollari extra di assicurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti della compagnia aerea statunitense Delta Airlines che non si sono fatti vaccinare contro il Covid-19 dovranno pagare 200 dollari al mese addizionali per i loro piani assicurativi. Lo ha comunicato in una nota al personale l’amministratore delegato Ed Bastian, secondo cui la misura entrerà in vigore a partire dal prossimo primo novembre. Bastian ha ricordato come l’azienda abbia dovuto pagare in media 50 mila dollari per ciascun dipendente ricoverato in ospedale per Covid-19 e ha sottolineato come il contributo addizionale sia necessario per controbilanciare i rischi finanziari portati alla società dal personale che decide di non vaccinarsi. Altre compagnie aeree Usa come la United Airlines hanno invece deciso di rendere il vaccino anti-Covid obbligatorio per i propri dipendenti. Il mese scorso il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha caldamente invitato il settore privato a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per convincere i cittadini a vaccinarsi. (Nys)