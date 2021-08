Business news: Maldive-India, firmato contratto per il Progetto di connettività della Grande Malé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Maldive e l’azienda indiana Afcons Infrastucture, con sede a Mumbai, hanno firmato il contratto per il Progetto di connettività della Grande Malé (Gmcp), iniziativa che avrà un costo di 500 milioni di dollari e che costituisce il più importante progetto infrastrutturale dell’arcipelago dell’Oceano indiano finanziato da Nuova Delhi. Un ponte da 6,74 chilometri collegherà la capitale Malé con le isole di Villingli, Gulhifalhu e Thilafushi. Il progetto sarà finanziato attraverso una donazione da 100 milioni di dollari e una linea di credito da 400 milioni di dollari dall’India, e rafforzerà i collegamenti tra isole delle Maldive nelle quali abita circa metà della popolazione del Paese. L’intesa politica per l’avvio del progetto è stata raggiunta in occasione della visita del ministro degli Affari esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar alle Maldive nel settembre del 2019, durante incontri con il presidente Ibrahim Solih e l’omologo Abdulla Shahid. (Inn)