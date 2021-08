Business news: Mikheev (Rosoboronexport), presto nuovo contratto con Turchia per gli S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo futuro sarà firmato un contratto con la Turchia per una nuova fornitura di sistemi missilistici antiaerei S-400 Triumph. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’agenzia statale per l’import-export di prodotti, tecnologie e servizi per la difesa (Rosoboronexport), Aleksander Mikheev, in un briefing. "Per quanto riguarda l’S-400, le consultazioni stanno continuando e penso che siano già nella fase finale. E nel prossimo futuro formalizzeremo e firmeremo un contratto con i nostri partner", ha affermato Mikheev. Russia e Turchia hanno firmato un contratto per un set di sistemi missilistici antiaerei S-400 nel 2017, le consegne alla parte turca sono state effettuate nel periodo fra l'estate-autunno del 2019. (Rum)