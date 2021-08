Usa-India: colloquio telefonico Blinken-Jaishankar, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e India continueranno a collaborare sugli obiettivi condivisi e a coordinarsi sulla crisi in Afghanistan e all'interno delle Nazioni Unite. E' quanto emerge al termine di un colloquio telefonico tra il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Affari esteri Subrahmanyam Jaishankar. Secondo quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, i due hanno stabilito di continuare a coordinarsi strettamente sugli obiettivi e sulle priorità condivise per approfondire il partenariato bilaterale. (Nys)