Grecia: Tsipras attacca Mitsotakis, scollamento tra realtà e rappresentazione del governo

- L'attuale partito di opposizione in Grecia, Syriza-Alleanza progressista, vincerà le prossime elezioni parlamentari. Lo ha assicurato il leader di Syriza, Alexis Tsipras, in una intervista concessa al quotidiano "Efimerida ton Syntakton", affermando che i cittadini greci sarebbero "stanchi della distanza" tra la realtà e l'immagine del Paese presentata dai media nazionali. Tsipras ha quindi attaccato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, affermando che "la volgarità, le notizie false, la macchine del fango" sarebbero "nel suo Dna politico". Tsipras ha anche criticato la gestione da parte del governo della recente emergenza incendi e della pandemia da Covid-19, sottolineando che la responsabilità politica spetta al primo ministro rimarcando che "al timone del Paese c'è un negazionista della realtà". "La società ora sta soffrendo sotto un governo che in due anni non solo ha livellato tutto, ma insulta costantemente l'intelligenza dei cittadini con una propaganda senza precedenti. Secondo l'esecutivo, se le persone muoiono fuori dalle unità di terapia intensiva, se la disoccupazione è alle stelle, le aziende chiudono o dimezzano e la Grecia è in fiamme, Mitsotakis sta facendo tutto alla perfezione. E ogni volta che la rabbia si riversa, anche sui microfoni dei servizi in diretta televisiva, appare un sondaggio di opinione che ci mostra quanto sia aumentato il sostegno al partito di governo nell'opinione pubblica", ha spiegato l'ex premier. "I cittadini si stancano dello scollamento tra la realtà che vivono e le immagini di cui sono bombardati", ha sottolineato il leader di Syriza. (Gra)