Business news: Indonesia, australiana Fortescue e cinese Tsingshan pronte a investire su fonderia

- Il gruppo metallurgico australiano Fortescue e il cinese Tshingshan sono pronti a investire “miliardi di dollari” per realizzare una fonderia nell’isola del Borneo, in Indonesia. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari marittimi e degli Investimenti di Giacarta, Luhut Pandjaitan, spiegando che le due aziende stanno discutendo del progetto dall’inizio dell’anno e che le attività di fusione di ferro, nickel e rame nell’impianto potrebbero iniziare già nel 2023. Secondo quanto reso noto dal ministro, Fortescue investirebbe 12 miliardi di dollari, mentre Tshingshan potrebbe versare fino a 30 miliardi di dollari. L’impianto verrebbe realizzato nei pressi di una centrale idroelettrica ancora in fase di progettazione. “L’investimento totale, compresa la diga, sarà di 100 miliardi di dollari. I lavori verrebbero completati in 10 anni”, ha aggiunto Pandjaitan. (Fim)