Business news: cinese Didi Chuxing sospende piani di lancio sul mercato europeo dei trasporti

- Il rivale cinese di Uber, Didi Chuxing, ha sospeso i piani di lancio sul mercato europeo per via di alcune pressioni esercitate dalle autorità di Pechino. Il motivo sarebbe legato al fatto che la Cina è un Paese con norme di protezione dei dati particolarmente rigide. Per questo motivo, lo scorso luglio, le autorità di regolamentazione cinesi hanno lanciato un'investigazione sulla compagnia, per accertarsi che fosse in linea con i requisiti di sicurezza dati. Come riferito dal quotidiano "The Guardian", Didi Chuxing aveva appena ottenuto la licenza per operare nelle città del Regno Unito di Manchester, Sheffield e Salford. Per il momento, quindi, l'avvio di Didi Chuxing in Europa è stato posticipato di almeno un anno. Mentre non sono state fornite ulteriori informazioni sulle indagini in atto, alcuni analisti sostengono che tale decisione "è una dimostrazione del fatto che le grandi imprese tecnologiche cinesi sono sottomesse alle volontà del governo". Un portavoce della compagnia ha dichiarato: "Continueremo ad esplorare nuovi mercati e saremo cauti nello scegliere quando introdurre nuovi servizi. Non vediamo l'ora di ricevere notizie, per poterle condividere con voi". (Rel)