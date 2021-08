Business news: Cina, produzione microchip in aumento del 41,3 per cento nell’ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di microchip in Cina è aumentata a luglio del 41,3 per cento rispetto all’anno precedente, con 31,57 miliardi di unità prodotte il mese scorso. Lo indicano i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione. Il dato, sottolinea il quotidiano “China Daily”, giunge in un momento in cui le aziende stanno lavorando per sopperire alla carenza globale di semiconduttori. Nei primi sette mesi dell’anno, la Cina ha esportato 178,5 miliardi di unità di microchip, in aumento del 35,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. La produzione industriale del settore elettronico è aumentata a luglio di 13 punti percentuali su base annuale. (Cip)