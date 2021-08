Business news: Fukushima, tunnel sottomarino consentirà sversamento acque contaminate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tokyo electric power company holdings (Tepco), operatore dell’impianto nucleare giapponese di Fukushima, ha annunciato che costruirà un tunnel sottomarino lungo circa un chilometro per lo sversamento nell’Oceano Pacifico delle acque contaminate dall’incidente del 2011. L’azienda ha fatto sapere che l’obiettivo è di iniziare l’operazione di rilascio delle acque nella primavera del 2023: centinaia di serbatoi che contengono le acque reflue devono infatti essere rimosse per iniziare la dismissione dell’impianto. Le operazioni di perforazione per il tunnel dovrebbero iniziare nei pressi del reattore numero 5, sopravvissuto alle esplosioni della centrale, per minimizzare il rischio di fuoriuscite sotterranee. Il governo giapponese ha deciso lo scorso aprile di sversare nell’Oceano le acque radioattive contenute in circa mille serbatoi sin dalla crisi del 2011, provocata da un forte terremoto al largo del Giappone e da un conseguente tsunami. Al piano si sono opposti con forza Cina e Corea del Sud. (Git)