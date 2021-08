Business news: Marocco annuncia nuova tabella di marcia per sviluppo gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova tabella di marcia nazionale per lo sviluppo del gas naturale tra il 2021 e il 2050 è stata annunciata dal ministero dell’Energia del Marocco. Lo ha dichiarato il ministero in una nota, secondo la quale il primo passo della roadmap è quello di mettere in atto un quadro normativo per il settore del gas naturale in grado di regolamentare il settore. Altro elemento fondamentale è l’istituzione di un gestore della rete di trasporto del gas naturale marocchino, regolamentando le attività di importazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas. Secondo la nota, il passaggio successivo riguarda la valutazione della domanda futura grazie allo studio dei consumi attuali e quelli degli ultimi anni. Infine, per la terza fase, si tratterebbe di valutare le diverse opzioni per l'approvvigionamento di gas naturale, in particolare mediante gasdotti, unità di stoccaggio e rigassificazione galleggianti, terminali onshore o anche flussi multidirezionali, implementando un nuovo sistema di trasporto al fine di collegare tutte le componenti e sviluppare le proprie capacità di ricezione e stoccaggio di gas naturale. (Mar)