Business news: Egitto, Al Sisi accelera lo sviluppo del settore minerario con partner stranieri

- Si aprono nuove opportunità in Egitto nel settore dell’esplorazione delle risorse minerarie, come ad esempio l’oro. Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, ha ordinato al governo di stringere nuovi accordi con partner stranieri per sfruttare in modo ottimale le risorse naturali e minerarie del Paese delle piramidi. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in un post su Facebook. A tal proposito, Al Sisi ha incontrato quest’oggi il primo ministro Mostafa Madbouly e alcuni funzionari governativi – tra cui il governatore della Banca centrale Tarek Amer e il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie Tarek El Molla - per discutere appunto delle partnership con le società estere specializzate nel settore minerario. L’obiettivo del presidente è quello di aumentare gli sforzi per sviluppare il comparto minerario in Egitto, avviando nuove collaborazioni nel campo della ricerca e dell'esplorazione dei minerali, in particolare nelle prospezioni aurifere. (Cae)