Business news: Libia, ministro Petrolio favorevole a maggior cooperazione con Eni e Total

- Il ministro del Petrolio del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Aoun, ha affermato di accogliere con favore una maggiore cooperazione con le compagnie petrolifere Eni e Total. Lo ha dichiarato il ministro Aoun in occasione di un colloquio con il sottosegretario al ministero, Rifat al Abbar, durante il quale si è discusso dei preparativi per le prossime conferenze sul petrolio e sul gas che si terranno in Texas e a Tripoli. Durante l’incontro, le due parti hanno discusso possibili offerte di collaborazione con la società italiana Eni e la francese Total, per investire nei giacimenti di petrolio e gas in Libia. Da parte sua, Al Abbar ha espresso la piena disponibilità del ministero a fornire il sostegno necessario per il successo delle due conferenze, che potrebbero aprire interessanti prospettive di cooperazione con società statunitensi nel settore del petrolio e del gas. “Il ministero fornirà strutture e supporto tecnico per le due conferenze, affinché abbiano un impatto positivo sull’industria petrolifera libica”, ha dichiarato Aoun, il quale ha sottolineato la possibilità di una maggiore cooperazione con Eni e Total, “le grandi compagnie petrolifere che operano nel Paese”. (Lit)