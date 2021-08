Roma: Di Egidio (Calenda sindaco), altri incendi anche oggi alla Romanina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Altri incendi anche oggi alla Romanina. Erba alta, verde non curato, sterpaglie e assenza di manutenzione con il caldo estivo stanno mettendo a serio rischio ogni giorno la periferia sud-est di Roma". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, candidato presidente del VII Municipio per la lista Calenda sindaco e consigliere municipale. "Da Presidente del Municipio VII programmerò interventi di sfalcio e manutenzione delle aree verdi, private e pubbliche. Per rispetto dei cittadini che non possono continuare a vivere tra i roghi", ha concluso.