Business news: India, la start-up Zetwerk valutata 1,33 miliardi di dollari

- La start-up indiana Zetwerk, che mette in collegamento piccolo e medie imprese, è stata valutata 1,33 miliardi di dollari nell’ultimo round di investimento condotto da D1 Capital Partners. Lo ha reso noto l’amministratore delegato Amrit Acharya. Nel capitale dell’azienda, che ha sede a Bengalore, sono entrati nuovi investitori come Avenir e Iifl, che si sono aggiunti ai già presenti Greenoaks Capital, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital e Accel Partners. In totale la compagnia ha raccolto 150 milioni di dollari, arrivando a raddoppiare il proprio valore di 600-700 milioni di dollari raggiunto lo scorso febbraio. Secondo Acharya la start-up, attiva da quattro anni, è cresciuta di tre volte nel biennio 2020-21. (Inn)