Business news: Cina, riaperto il terminal del porto di Ningbo-Zhoushan dopo sospensione per caso Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha riaperto il terminal di Meishan del porto di Ningbo-Zhoushan, sulla costa orientale del Paese, le cui operazioni erano state sospese due settimane fa dopo che un operatore era risultato positivo al Covid-19. Lo riferisce l’emittente locale “Cctv”. Il terminal gestisce un quinto del volume di container in transito nello scalo portuale, il terzo più trafficato del mondo. Alcune navi erano state costrette a virare verso altri porti cinesi, cosa che aveva comportato gravi congestioni del traffico marittimo, come ammesso questa settimana dal portale cinese “Caixin”. Nel 2020 il porto di Ningbo-Zhoushan ha gestito da solo circa 1,2 miliardi di tonnellate di merci. I lavoratori portuali cinesi vengono regolarmente sottoposti a test per il Covid-19 e l’operatore trovato positivo era pienamente vaccinato. La chiusura del terminal del porto di Ningbo-Zhoushan segue quella del porto di Yantian, più a sud, dove a maggio scorso è stato individuato un focolaio di contagi. (Cip)