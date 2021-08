Medio Oriente: ministro Esteri iracheno, dossier Siria “questione controversa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iracheno, Fouad Hussein, ha rivelato oggi le ragioni della mancata partecipazione della Siria alla conferenza di Baghdad sulla cooperazione e il partenariato, indicando che si tratta di una questione "controversa". Hussein ha affermato in una conferenza stampa tenuta a conclusione del vertice che ha riunito i leader di nove Paesi (tra cui Iran, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Francia) che "la Siria era assente per motivi non iracheni", sottolineando che "le relazioni iracheno-siriane sono buone". Hussein ha detto che "la questione della Siria è controversa", spiegando: "In tutti gli incontri, esprimiamo la nostra opinione francamente, ed è chiaro che il governo siriano intende tornare al suo posto negli incontri arabi e internazionali”. Tuttavia, egli ha aggiunto che “nell'incontro di Baghdad non volevamo sollevare punti problematici. In effetti, la questione siriana è una controversia araba, regionale e internazionale", ha detto il ministro, osservando che "Damasco comprende la nostra situazione e gli abbiamo inviato molti messaggi in cui abbiamo spiegato il motivo del mancato invito”. In futuro, ha concluso, “speriamo di sollevare la questione siriana nelle discussioni, perché la situazione instabile in Siria influisce sulla sicurezza dell'Iraq". Il ministro ha detto che l'incontro di Baghdad sarà seguito da diversi altri incontri con la partecipazione di altri paesi nel prossimo futuro. (Irb)