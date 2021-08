India: investimenti esteri in aumento del 90 per cento rispetto all'anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del nuovo anno fiscale, tra i mesi di aprile e giugno, l'India ha attratto investimenti diretti esteri per 22,53 miliardi di dollari, il 90 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio di Nuova Delhi in un comunicato. Il 27 per cento del totale del flusso è andato all'industria automobilistica, che sta emergendo come il settore più vivace della terza economia dell'Asia. Seguono i settori dell'informatica e dei servizi, rispettivamente con il 17 e l'11 per cento degli investimenti esteri. "Le misure assunte dal governo hanno facilitato gli investimenti e migliorato il clima d'affari", sottolinea il ministero nel comunicato. (Inn)