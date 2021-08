© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 29 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3096m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata in prevalenza soleggiata, anche se non mancherà una certa variabilità diurna sui rilievi alpini e appenninici con qualche locale acquazzone pomeridiano specie su Alpi marittime e liguri. Clima fresco per il periodo, specie in montagna e al mattino, in pianura massime intorno ai 25-27°C. (Rpi)