Medio Oriente: l’Iraq rivendica un ruolo di “pilastro di stabilità” con la conferenza di Baghdad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sottolineare l’assenza della Siria, non invitata per “non creare controversie” come ammesso dagli stessi organizzatori iracheni. L’agenzia di stampa ed emittente curdo-irachena “Rudaw” sottolineala la denuncia durante il summit dei ministri degli Esteri di Turchia e Iran, rispettivamente Mevlut Cavusoglu e Hossein Amir-Abdollahian, sulle presunte “ingerenze straniere” negli affari regionali. A dire il vero, anche il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha fatto un richiamo abbastanza esplicito alla “non ingerenza negli affari interni” dei Paesi della regione, riferendosi in particolare all’Iraq. Lo stesso padrone di casa Khadimi ha detto che “la convocazione di questa conferenza a Baghdad incarna la visione dell'Iraq della necessità di stabilire le migliori relazioni possibili con i Paesi del mondo, basate sui fondamenti della cooperazione, dell'integrazione, della non ingerenza negli affari interni e della predominanza del linguaggio del dialogo, collaborazioni e rispetto reciproco”. Il primo ministro ha rimarcato “il ruolo storico dell'Iraq come pilastro della stabilità nella regione: abbiamo posto solide basi per definire questo ruolo, a partire dal rifiuto di utilizzare le terre irachene come arena per conflitti regionali e internazionali, o per essere un trampolino di lancio per l'aggressione contro i suoi vicini”. (segue) (Irb)