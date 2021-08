Afghanistan: Romania, evacuati 5 cittadini afgani con aiuto partner internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque cittadini afghani sono partiti dall'aeroporto di Kabul e trasferiti dalla Romania grazie all'aiuto dei partner internazionali del Paese. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Bucarest precisando che le cinque persone, uno studente universitario borsista in Romania e due giornalisti accompagnati da familiari, si trovano al sicuro fuori dall'Afghanistan. L'unità di crisi creata dalle autorità romene ha inviato ai cinque afgani i documenti per lo status di protezione da parte dello Stato romeno. Il dicastero ha reso noto che continuerà le azioni per l'evacuazione dei cittadini afghani, ex collaboratori delle Forze militari e delle organizzazioni internazionali, studenti con borse di studio in Romania, categorie vulnerabili. Infine i 49 cittadini romeni che hanno finora presentato richiesta in tal senso sono già stati evacuati dall'Afghanistan. L'unità di crisi è in contatto con i 9 cittadini romani che si trovano ancora sul suolo afgano ma che hanno informato le autorità romene di non voler essere evacuati.(Rob)