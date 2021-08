Business news: cinese Jd.com registra entrate in aumento, ma calano i profitti nel secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante cinese dell’e-commerce Jd.com ha registrato un aumento del 26,2 per cento delle entrate nel secondo trimestre del 2021, grazie in particolare alla forte ripresa del settore delle vendite al dettaglio e della logistica. Lo rende noto la stessa azienda, secondo cui le entrate totali sono salite a 253,8 miliardi di yuan, circa 39,3 miliardi di dollari nel periodo in oggetto, in aumento rispetto ai 201,1 miliardi di yuan (31 miliardi di dollari) di un anno fa. Tuttavia, i profitti operativi del trimestre sono calati di 16 volte (da 778 a 46,4 milioni di dollari) a causa del forte aumento dei costi generali e amministrativi e delle spese di marketing. I profitti netti sono quindi diminuiti di quasi 35 volte, da 2,5 miliardi a 74 milioni di dollari, rispetto a un anno fa. (Cip)