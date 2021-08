© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi. Nell’ordinanza è anche previsto dal 31 agosto il superamento della mini quarantena di cinque giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo. E' quanto si legge in una nota. (Com)