Perù-Russia: Lima valuta con Mosca produzione vaccini Sputnik V

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha incontrato nelle scorse ore l’ambasciatore russo a Lima, Igor Romanchenko, con il quale ha discusso la possibilità di produrre i vaccini anti-Covid Sputnik V nel Paese dell’America latina. Lo ha reso noto la presidenza peruviana, secondo cui all’incontro ha preso parte anche il ministro degli Esteri Oscar Maurtua. Lo scorso 20 agosto il governo di Lima aveva già annunciato la firma di un accordo con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) per l’acquisizione di vaccini Sputnik per l’immunizzazione di circa 10 milioni di cittadini. Nel frattempo nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati quasi 700 nuovi contagi e dieci decessi dovuti al Covid-19. In totale, dall’inizio della pandemia, sono più di 2,1 milioni le persone colpite dal virus.(Brb)