© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bebe Vio di nuovo campionessa olimpica di fioretto entra di diritto nella leggenda dello sport. È il trionfo della forza di volontà e del talento di una ragazza straordinaria, e corona una giornata colma di medaglie per i colori azzurri. Grazie Bebe”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)