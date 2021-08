Emirati-Iran: sovrano di Dubai incontro ministro Esteri iraniano a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha incontrato oggi il nuovo ministro degli Esteri iraniano, Hussein Amir Abdollahian, a margine del vertice di Baghdad per la cooperazione e il partenariato. Lo ha confermato lo stesso sceicco emiratino sul proprio account Twitter ufficiale. Al Maktoum ha augurato al ministro iraniano "successo nei suoi nuovi compiti sviluppando relazioni positive con i Paesi vicini, consolidando relazioni basate sui principi della saggezza e degli interessi dei popoli. I nostri saluti vanno al vicino e amico popolo iraniano". In un altro tweet, Al Maktoum ha scritto: "Oggi ho partecipato al summit regionale di Baghdad per la cooperazione e il partenariato. Baghdad ritorna alla sua posizione regionale e globale. Un ritorno per scrivere una nuova pagina di storia della civiltà. La pace sia su Baghdad”. (Irt)