- "Rave abusivi, criminalità in aumento, immigrazione incontrollata come mai negli ultimi anni. Le dimissioni del ministro Lamorgese sarebbero un atto dovuto. Fratelli d'Italia chiede il blocco navale e regole certe che non valgano solo per gli italiani onesti". Lo ha detto al Tg5 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)