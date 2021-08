Ostia: Bordoni (Lega), celebrato Sant'Agostino patrono di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sant'Agostino patrono di Ostia. In qualità di segretario dell'Assemblea Capitolina, questo mattina, come ogni 28 agosto, ho reso omaggio alla statua del nostro Santo patrono presso i giardini del X Municipio. Una ricorrenza, a cui tengo particolarmente, istituita durante la mia presidenza nel Municipio nel 2004." Così il consigliere segretario d'Aula in Assemblea capitolina Davide Bordoni. "Ringrazio, la presidente del X Municipio e le cariche Istituzionali presenti. Insieme ai tanti cittadini anche il candidato sindaco per il centrodestra unito prof. Enrico Michetti ha voluto partecipare a questo significativo momento per Ostia, occasione di comunione sociale e religiosa, che rinnoviamo sempre con gioia. Una festa che vogliamo rilanciare per i prossimi anni". (Com)