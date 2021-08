Afghanistan: Macron, centinaia di persona arriveranno in Francia nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se il ponte aereo francese da Kabul è stato ormai completato, "centinaia" di persone rimaste lì sono state identificate dai servizi diplomatici francesi e hanno ricevuto un "lasciapassare" temporaneo "che consente loro di raggiungere la Francia nei prossimi mesi”. Lo ha assicurato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa a Baghdad al termine del vertice sulla cooperazione e il partenariato alla presenza dei principali attori del Medio Oriente. La Francia in particolare ha chiesto al Qatar di facilitare la partenza di questi afgani, molti dei quali sono stati minacciati da quando i talebani sono tornati al potere. Nell'ambito delle sue discussioni con i talebani, il Qatar ha ancora la possibilità di "organizzare operazioni di trasporto aereo", ha spiegato il capo di Stato francese. Durante la sua visita in Iraq, Macron ha parlato con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, presente alla conferenza internazionale ospitato oggi dall’Iraq. Il capo dell’Eliseo ha inoltre precisato che sono "avviate" le "discussioni" con i talebani sulle operazioni umanitarie da svolgere in Afghanistan, e in particolare sulle evacuazioni "mirate" di civili. Secondo i dati forniti dal presidente francese, dal 17 agosto le Forze francesi hanno evacuato in aereo 2.834 persone, di cui oltre 2.600 afgani. (Res)