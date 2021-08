Medio Oriente: l’Iraq rivendica un ruolo di “pilastro di stabilità” con la conferenza di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq rivendica un ruolo di “pilastro della stabilità” in Medio Oriente organizzando a Baghdad la Conferenza per la cooperazione e il partenariato alla presenza dei “pesi massimi” della regione. Dall’Iran all’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti al Qatar, dalla Giordania all’Egitto fino alla Turchia e al Kuwait: nove Paesi hanno partecipato (quasi) tutti al massimo livello al vertice organizzato dal premier iracheno, Mustafa Khadimi, con l’aiuto della Francia di Emmanuel Macron, giunto oggi in Iraq dove si tratterrà fino a domani. Il comunicato finale della conferenza pone molta enfasi “sugli instancabili sforzi diplomatici iracheni per raggiungere un terreno comune a livello regionale e internazionale al fine di rafforzare i partenariati politici, economici e di sicurezza, adottare un dialogo costruttivo e consolidare le intese sulla base di interessi comuni”. Di fatto, l’unico risultato concreto è stato quello di istituire “un comitato di follow-up composto dai ministri degli Esteri dei paesi partecipanti, per preparare le sessioni periodiche future della Conferenza e per discutere i progetti strategici economici e di investimento proposti dall'Iraq”. Va riconosciuto che mettere nella stessa stanza i ministri di Paesi rivali come Iran e Arabia Saudita, Egitto e Turchia, Emirati Arabi Uniti e Qatar non è affatto scontato. (segue) (Irb)