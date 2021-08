Perù-Cile: Lima chiede a Santiago di estendere le accuse di estradizione per Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di armi alle Farc aveva già portato nel 2006 alla condanna a 20 anni di carcere di uno dei consiglieri di Fujimori, Vladimiro Montesinos, incaricato di acquistare in Giordania un carico di 10 mila fucili kalashnikov da rivendere alle Farc con l’aiuto di trafficanti di armi. Attualmente l’ex presidente peruviano sta scontando una pena detentiva di 25 anni per crimini contro l’umanità: è stato infatti ritenuto coinvolto nell’omicidio di 25 persone in relazione ai massacri di Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992), perpetrati da un gruppo paramilitare chiamato Colina. Dopo l’estradizione in Perù, Fujimori è stato anche condannato per corruzione. (Brb)