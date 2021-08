Austria: Kurz rieletto leader del Partito popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato rieletto oggi leader del Partito popolare (OeVP) dal congresso federale riunito a Sankt Poelten. Kurz, unico candidato in corsa per la leadership della formazione politica, ha ricevuto il sostegno di 533 delegati su 536. Il capo di governo guida il partito dal 2017 ed è diventato il più giovane cancelliere del Paese nello stesso anno. Rivolgendosi ai colleghi prima del voto, Kurz ha sottolineato la necessità di continuare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 mentre per quanto riguarda i rifugiati dall'Afghanistan, ha affermato che l'Austria "non dovrebbe accogliere più persone di quante ne possiamo integrare". Il voto di oggi rappresenta un segnale di fiducia per il cancelliere che solo lo scorso maggio è stato inscritto nel registro degli indagati con l'accusa di aver rilasciato false dichiarazioni ad una commissione parlamentare in merito al cosiddetto "affare Ibiza". Scandalo che ha coinvolto il leader di estrema destra del Partito della libertà (Fpo) Heinz-Christian Strache che ha innescato la caduta della precedente coalizione di governo guidata sempre da Kurz nel 2019. Kurz ha negato le accuse e ha resistito alle richieste di dimissioni. (segue) (Geb)