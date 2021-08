Afghanistan: Crippa (M5s), su profughi grande lavoro dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati, ricorda che "è arrivato stamani a Fiumicino l'ultimo aereo da Kabul. L'Italia ha tratto in salvo 5.000 profughi. Tra questi - continua il parlamentare su Facebook -, tante donne e tanti bambini. Un numero importante, segno del buon lavoro delle nostre forze armate e della nostra diplomazia, col ministro Luigi Di Maio". L'esponente del M5s aggiunge: "È dovuto un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono stati impegnati in questa importante e delicata operazione di evacuazione. L'Italia ha dimostrato ancora una volta di poter contare su persone dal cuore grande e di straordinaria professionalità. Ma il lavoro non è finito, e adesso, come ha spiegato lo stesso ministro, inizia la fase due: la comunità internazionale dovrà occuparsi di chi è rimasto in Afghanistan, a cominciare dai più fragili e dai cittadini maggiormente esposti ai pericoli". Ad avviso di Crippa, "bisognerà vigilare, con grande attenzione, affinché vengano garantiti i diritti fondamentali di chi è ancora nel Paese. La linea che il presidente del Consiglio Mario Draghi traccerà nel prossimo G20, con il supporto del ministro di Maio andrà certamente in questa direzione". (Rin)